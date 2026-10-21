Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Средняя Волга

Из-за смертельного вируса у коров под Волгоградом ограничили оборот скота

В Калачевском районе Волгоградской области с 21 октября действуют ограничения из-за лейкоза коров. По данным комитета ветеринарии, больное животное выявили в личном хозяйстве на ул. Степной в поселке Приканальный.

Нина Шевченко

Опасной признали зону в радиусе 1 км от очага на левом берегу Волго-Донского канала, в Мариновском сельском поселении. Там запретили перемещать скот, продукты животноводства, корма и добавки. Специалисты утвердили план борьбы с заболеванием.
Лейкоз поражает кроветворную систему и вызывает опухоли в органах и тканях. Болезнь не лечится, поэтому заболевших животных отправляют на убой.
Нина Шевченко