Из-за смертельного вируса у коров под Волгоградом ограничили оборот скота
В Калачевском районе Волгоградской области с 21 октября действуют ограничения из-за лейкоза коров. По данным комитета ветеринарии, больное животное выявили в личном хозяйстве на ул. Степной в поселке Приканальный.
Опасной признали зону в радиусе 1 км от очага на левом берегу Волго-Донского канала, в Мариновском сельском поселении. Там запретили перемещать скот, продукты животноводства, корма и добавки. Специалисты утвердили план борьбы с заболеванием.
Лейкоз поражает кроветворную систему и вызывает опухоли в органах и тканях. Болезнь не лечится, поэтому заболевших животных отправляют на убой.