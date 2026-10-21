Новогодние сладкие наборы для детей закупают в Волгоградской области за 63 млн

В полукилограммовом подарке должно быть 25 видов сладостей — от глазированных конфет со вкусом какао и молочно-желейных со вкусом карамели до вафельных батончиков, молочного шоколада, грильяжа с арахисом и леденцов. Килограммовый набор будет включать 40 видов кондитерских изделий.