Новогодние сладкие наборы для детей закупают в Волгоградской области за 63 млн
В Волгоградской области закупают новогодние подарки для 147 тыс. детей на 62,8 млн руб. Все подарки должны оказаться в регионе к 10 декабря.
Закупку проводит ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования». По условиям торгов, победителю предстоит поставить 95 357 коробок весом от 505 граммов и 51 692 набора по 1005 граммов.
В полукилограммовом подарке должно быть 25 видов сладостей — от глазированных конфет со вкусом какао и молочно-желейных со вкусом карамели до вафельных батончиков, молочного шоколада, грильяжа с арахисом и леденцов. Килограммовый набор будет включать 40 видов кондитерских изделий.