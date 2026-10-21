«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:4

Уфимцы открыли счет на второй минуте первого периода: Максим Кузнецов точным броском в дальний угол пробил Александра Смолина после паса Шелдона Ремпала. Однако хозяева быстро отыгрались (забил Даниил Вовченко), а затем реализовали большинство (Нэйтан Тодд) и в концовке периода усилиями Владимира Ткачева вышли вперед — 3:1. Второй период прошел без голов.