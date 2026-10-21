«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:4
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» смог победить в Магнитогорске местный «Металлург» со счетом 5:4.
Уфимцы открыли счет на второй минуте первого периода: Максим Кузнецов точным броском в дальний угол пробил Александра Смолина после паса Шелдона Ремпала. Однако хозяева быстро отыгрались (забил Даниил Вовченко), а затем реализовали большинство (Нэйтан Тодд) и в концовке периода усилиями Владимира Ткачева вышли вперед — 3:1. Второй период прошел без голов.
В третьем периоде юлаевцы вырвались вперед: на 45-й минуте Александр Жаровский сократил отставание, на 50-й Вадим Шипачев реализовал большинство, а на 58-й Джек Родуолд сделал счет 4:3 в пользу своей команды.
Магнитогорцы сняли вратаря и на последней минуте спаслись благодаря голу Люка Джонсона — 4:4. В овертайме победителя выявить не удалось, а в серии буллитов уфимский голкипер Иван Бочаров отразил все броски, и победный буллит забросил Шелдон Ремпал.