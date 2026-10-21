В Крыму рассчитывают сохранить более 1,5 тысяч субъектов турбизнеса за счет господдержки
Власти Республики Крым выступили с инициативой расширить перечень видов экономической деятельности, представители которых могут получать государственную поддержку в сфере туризма. Соответствующее предложение направили в Министерство экономического развития РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия.
По словам министра, действующие меры поддержки не охватывают значительную часть предприятий туристической отрасли. В частности, ограничения затрагивают малый бизнес, который занимается организацией экскурсий, отдыха и развлечений.
«В связи с этим правительством [Республики Крым] в адрес Министерства экономического развития РФ направлено предложение Республики Крым о расширении перечня видов экономической деятельности, предусмотренных федеральными правилами, дополнив их рядом видов деятельности»,— заявил Сергей Ганзий.
Как отметил глава профильного ведомства, расширение перечня позволит дополнительно включить в меры поддержки более 1,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, работающих в туристической отрасли. При этом предполагается использовать уже выделенное финансирование.
На Крымском полуострове наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, а также обеспечении топливом. В качестве причин этих сложностей в исходном сообщении указаны удары ВСУ.
Власти Республики Крым и Севастополя приняли решение о введении регионального режима чрезвычайной ситуации с 26 июня. Он был установлен для решения экономических вопросов.