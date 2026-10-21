В Крыму рассчитывают сохранить более 1,5 тысяч субъектов турбизнеса за счет господдержки

Власти Республики Крым выступили с инициативой расширить перечень видов экономической деятельности, представители которых могут получать государственную поддержку в сфере туризма. Соответствующее предложение направили в Министерство экономического развития РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия.