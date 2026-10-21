Парк Белинского в Пензе получил предмет охраны
Министерство по охране памятников Пензенской области выпустило приказ об утверждении предмета охраны ЦПКиО имени В. Г. Белинского. Документ опубликован на сайте ведомства.
Под охрану попали расположение парка, его зонирование и рельеф, породный состав деревьев и кустарников, включая старовозрастные, главные входы и аллеи, а также соотношение открытых полян и густых массивов. За парком закреплено функциональное назначение — культура и отдых.
Теперь любые работы на территории можно проводить только при достаточном обосновании их необходимости. Произвольно менять планировку или обновлять растительный фонд запрещено.
Статус объекта культурного наследия регионального значения парк получил в июле 2008 года и тогда же был внесен в единый госреестр. Он считается одним из старейших в России: появился в 1821 году как Публичный сад, позже стал Верхним гуляньем, а в 1911-м получил имя Белинского.