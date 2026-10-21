Парк Белинского в Пензе получил предмет охраны

Статус объекта культурного наследия регионального значения парк получил в июле 2008 года и тогда же был внесен в единый госреестр. Он считается одним из старейших в России: появился в 1821 году как Публичный сад, позже стал Верхним гуляньем, а в 1911-м получил имя Белинского.