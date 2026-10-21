Около 1 млн детей прошли профилактические медосмотры на Кубани с начала года
С начала 2026 года профилактические медицинские осмотры в Краснодарском крае прошли около 1 млн детей. В рамках обследований у подростков чаще всего выявляют нарушения зрения, патологии опорно-двигательного аппарата, нарушения режима сна и избыточную массу тела. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По словам главы краевого минздрава, регулярные медицинские осмотры позволяют оценить состояние здоровья ребенка, выявить возможные отклонения и при необходимости назначить лечение или наблюдение у профильных специалистов. Обследования проводятся в поликлиниках по месту жительства.
Отдельное внимание медицинские работники уделяют детям первого года жизни. В этот период ребенок активно растет и развивается, поэтому регулярное наблюдение у педиатра и узких специалистов имеет особое значение. С начала года медики осмотрели в Краснодарском крае более 40 тыс. детей в возрасте до одного года.
Владимир Крушельницкий также отметил, что по результатам профилактических осмотров детям разрабатывают индивидуальные рекомендации. Они касаются питания, физической активности и режима дня. При их подготовке учитываются возраст ребенка и особенности его развития.
Как подчеркнул министр, профилактические осмотры направлены на своевременное выявление возможных проблем со здоровьем и определение необходимых мер медицинского наблюдения.