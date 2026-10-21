Около 1 млн детей прошли профилактические медосмотры на Кубани с начала года

Отдельное внимание медицинские работники уделяют детям первого года жизни. В этот период ребенок активно растет и развивается, поэтому регулярное наблюдение у педиатра и узких специалистов имеет особое значение. С начала года медики осмотрели в Краснодарском крае более 40 тыс. детей в возрасте до одного года.