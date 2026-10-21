Предварительная дорога к храму
В Ульяновске вновь обсуждают возможность и место строительства Троицкого собора
Симбирская епархия сообщила, что получила благословение патриарха Кирилла на воссоздание Троицкого собора в Ульяновске, который был снесен в 1935 году. Вопрос выбора места под строительство остается открытым. Исторический храм находился в опасной оползневой зоне. Именно поэтому первая попытка восстановить собор на старом месте не увенчалась успехом. Более 20 лет назад по инициативе тогдашнего губернатора региона Сергея Морозова уже начавшиеся работы были остановлены, так как из-за них стали разрушаться стены расположенных рядом памятников культуры федерального значения. Депутаты, чиновники и сами священнослужители заявляют, что окончательное решение о возведении храма может быть принято только после проведения всех исследований.
В Ульяновске в минувший вторник, 20 октября, состоялось заседание попечительского совета Троицкого собора, сообщила Симбирская епархия на своем официальном сайте. Как отмечают священнослужители, воссоздание Троицкого кафедрального собора благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем пресс-релизе епархия отмечает, что «возрождение собора остается сердечным стремлением всех верующих православных жителей Ульяновска».
Троицкий кафедральный собора Симбирска (дореволюционное название Ульяновска) был построен в центре города в 1841 году по проекту известного архитектора Михаила Коринфского в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года и в память о воинах Симбирского ополчения. Высота храма, выполненного в стиле русского классицизма, составляла 37 метров. Инициатива возведения собора принадлежала симбирскому дворянству. Окончательное решение было принято лично императором Александром I. Он лично определил место собора на центральной площади и утвердил внешний вид здания. 7 сентября 1824 года Александр I прибыл в Симбирск, принял участие в торжестве и собственноручно заложил первый камень в основание фундамента. Храм строился на народные пожертвования. Собор простоял почти 100 лет. Дважды он горел (в 1864 году и в 1933 году), а в 1935 году по решению горсовета был снесен.
Еще в 2005 году тогдашний губернатор региона Сергей Морозов, «желая помочь в возрождении духовности общества», поддержал инициативу православной общественной организации о восстановлении Троицкого собора на его историческом месте. В тот период многие общественники — геологи, краеведы, архитекторы — выступили против строительства, отмечая, что историческое место собора (фактически на эспланаде, рядом со зданием облправительства и памятником Ленину) находится в оползневой зоне, и любые строительные работы могут привести к разрушению расположенных рядом исторических зданий — объектов культурного наследия федерального значения (зданий Дворянского собрания и Губернского правления, построенных в начале XIX века, и филармонии, построенной в 1910 году). Как отмечал известный специалист-геолог Иван Мирошников, планируемое под строительство собора место находится на гребне оползневой зоны, и любая дополнительная нагрузка на нее может привести к неустойчивости оползня с последующими подвижками и разрушениями. Тем не менее все документы на строительство были оформлены, и строительство начато. Однако, как только были забиты первые сваи в основание фундамента храма, в расположенных рядом исторических зданиях пошли трещины. Экспертизы показали, что связаны они непосредственно со строительством храма. В середине марта 2005 года губернатор Сергей Морозов на аппаратном совещании заявил, что работы остановлены, решение о строительстве собора отменяется, «собор нужен, но на этом месте храм строиться не будет».
Гендиректор ульяновского треста инженерно-строительных изысканий АО «УльяновскТИСИЗ» Сергей Трибунский сказал «Ъ-Волга», что «в принципе строительство собора возможно, но это вопрос цены и технологий». «Да, это место находится на гребне оползневого склона. Но сегодня уже есть различные современные технологии. Нужны серьезные противооползневые мероприятия, а это очень значительное удорожание. Когда строился ленинский мемориальный центр, были проведены серьезные подготовительные мероприятия, и он стоит до сих пор. Так что, если найдут средства и выполнят весь комплекс противооползневых мероприятий и дренажных работ, то все возможно», — сказал эксперт.
Депутат Василий Гвоздев пояснил «Ъ-Волга», что риски действительно есть, и без всесторонней экспертной оценки и последующих публичных обсуждений к строительству приступать нельзя. В то же время он отметил, что сам по себе собор нужен, его ждут, современные технологии должны позволить его построить, а «средства, пусть даже очень большие, обязательно найдутся».
Первый зампред облправительства Вадим Андреев заметил в беседе с «Ъ-Волга», что пока рано говорить о планах по строительству. По его словам, Симбирская епархия должна будет заказать все необходимые исследования по планируемой зоне строительства, «в том числе — геологические и геодезические», «на основании которых профильные специалисты должны будут представить выводы о возможности или невозможности строительства», «и только после этого можно будет принимать конкретные решения».
Глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев заметил, что был несколько удивлен тем, что о строительстве собора говорят как об уже состоявшемся решении. Он допускает, что современные технологии помогут избежать разрушений, «но прежде необходимо получить стопроцентные гарантии отсутствия рисков». Он также пообещал, что, понимая очень высокую затратность предлагаемого проекта, намерен проследить, «чтобы никто не пытался удешевить его».
«Мы получили благословение патриарха, но это не принципиальное решение о планах по строительству. Принципиальное решение состоится только тогда, когда пройдут все экспертизы»,— уточнили «Ъ-Волга» в Симбирской епархии.