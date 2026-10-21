Предварительная дорога к храму

Еще в 2005 году тогдашний губернатор региона Сергей Морозов, «желая помочь в возрождении духовности общества», поддержал инициативу православной общественной организации о восстановлении Троицкого собора на его историческом месте. В тот период многие общественники — геологи, краеведы, архитекторы — выступили против строительства, отмечая, что историческое место собора (фактически на эспланаде, рядом со зданием облправительства и памятником Ленину) находится в оползневой зоне, и любые строительные работы могут привести к разрушению расположенных рядом исторических зданий — объектов культурного наследия федерального значения (зданий Дворянского собрания и Губернского правления, построенных в начале XIX века, и филармонии, построенной в 1910 году). Как отмечал известный специалист-геолог Иван Мирошников, планируемое под строительство собора место находится на гребне оползневой зоны, и любая дополнительная нагрузка на нее может привести к неустойчивости оползня с последующими подвижками и разрушениями. Тем не менее все документы на строительство были оформлены, и строительство начато. Однако, как только были забиты первые сваи в основание фундамента храма, в расположенных рядом исторических зданиях пошли трещины. Экспертизы показали, что связаны они непосредственно со строительством храма. В середине марта 2005 года губернатор Сергей Морозов на аппаратном совещании заявил, что работы остановлены, решение о строительстве собора отменяется, «собор нужен, но на этом месте храм строиться не будет».