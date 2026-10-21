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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области на дорогах за неделю погибли 12 человек

На территории Ростовской области с 12 по 20 октября зарегистрировали 559 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 71 аварии были пострадавшие: 12 человек погибли, еще 71 получил ранения. Кроме того, 11 происшествий с участием несовершеннолетних.
Среди основных факторов аварийности ГАИ выделяет превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушения правил проезда перекрестков и непредоставление преимущества пешеходам. К причинам аварий также относят отвлечение водителей на мобильные телефоны, управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки детей.
Константин Соловьев