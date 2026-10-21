В Ростовской области на дорогах за неделю погибли 12 человек
На территории Ростовской области с 12 по 20 октября зарегистрировали 559 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, в 71 аварии были пострадавшие: 12 человек погибли, еще 71 получил ранения. Кроме того, 11 происшествий с участием несовершеннолетних.
Среди основных факторов аварийности ГАИ выделяет превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушения правил проезда перекрестков и непредоставление преимущества пешеходам. К причинам аварий также относят отвлечение водителей на мобильные телефоны, управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки детей.