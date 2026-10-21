В Саратове ищут инвестора для реставрации Гостиного двора на Кутякова
Региональный комитет культурного наследия объявил поиск инвестора для реставрации Гостиного двора на улице Кутякова, 12 в Саратове. Объект 1881 года постройки передадут в собственность при условии обязательного выполнения восстановительных работ.
Стартовая цена 1 руб., хотя ранее она составляла 17,6 млн руб. Победитель торгов получит помещение площадью более 2 тыс. кв. м и право аренды земельного участка.
Внутренние площади подходят для делового центра, ресторанного комплекса, бутик-отеля или культурного пространства. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 ноября. Ранее в областном мининвесте отмечали, что Гостиный двор может стать площадкой для новых проектов.
Гостиный двор на Кутякова, 12 — бывшая усадьба купца Василия Баринова, мецената и потомственного почетного гражданина Саратова. Здание конца XIX века имеет статус памятника культуры муниципального значения. В 2019 году дом признали аварийным и расселили, хотя в отдельных квартирах жильцы оставались до 2020-го. В конце 2022 года администрация Саратова решила изъять здание вместе с землей и начала готовить инвестпаспорт для привлечения частных вложений.