На Кубани реализуют шесть винодельческих инвестпроектов на 11 млрд рублей

В Краснодарском крае реализуют шесть инвестиционных проектов в сфере виноградарства и виноделия общей стоимостью более 11 млрд руб. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил на Российском винодельческом форуме в Геленджике.