На Кубани реализуют шесть винодельческих инвестпроектов на 11 млрд рублей
В Краснодарском крае реализуют шесть инвестиционных проектов в сфере виноградарства и виноделия общей стоимостью более 11 млрд руб. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил на Российском винодельческом форуме в Геленджике.
По словам главы Кубани, инвесторы вкладывают средства в закладку новых виноградников, модернизацию перерабатывающих мощностей и создание инфраструктуры для винного туризма.
В Краснодарском крае сейчас работают 35 виноделен, которые ежегодно принимают до 1 млн посетителей. По оценке Вениамина Кондратьева, развитие туристической инфраструктуры, включая гостиницы и рестораны при винодельнях, повышает привлекательность отрасли для инвесторов и туристов.