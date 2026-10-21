На Кубани в следующем году завершат ремонт ключевых дорожных объектов
На Кубани в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет ремонт сразу нескольких значимых для транспортной системы края объектов. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства: работы идут по графику.
К третьему кварталу 2027 года завершат ремонт 14-километрового участка трассы Армавир—Курганинск. На участке последовательно устраняют просадки, выполняют подгрунтовку, после чего уложат выравнивающий и финишный слои.
В Кущёвском районе в 2027 году капитально отремонтируют путепровод через железнодорожную линию на автодороге Староминская—Кущёвская: подготовительные и демонтажные работы уже позади, сейчас идёт строительно-монтажный этап. Это единственный из заявленных объектов, где речь идёт не о покрытии, а об инженерном сооружении — то есть о затратах иного порядка и длительности.
В Ленинградском округе до конца сентября следующего года приведут в порядок участок дороги Октябрьский—Березанский протяжённостью около 6 км — технология та же, что и под Армавиром: фрезерование, ликвидация просадок, затем выравнивающий слой и новое покрытие.
По данным министерства, объекты обеспечивают устойчивую транспортную связь между населёнными пунктами; ремонт должен повысить безопасность движения, увеличить пропускную способность и снизить износ транспорта.