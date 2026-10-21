На Кубани в следующем году завершат ремонт ключевых дорожных объектов

В Кущёвском районе в 2027 году капитально отремонтируют путепровод через железнодорожную линию на автодороге Староминская—Кущёвская: подготовительные и демонтажные работы уже позади, сейчас идёт строительно-монтажный этап. Это единственный из заявленных объектов, где речь идёт не о покрытии, а об инженерном сооружении — то есть о затратах иного порядка и длительности.