В Батайске демонтировали 102 торговых объекта с признаками незаконного размещения
В Батайске по состоянию на начало октября демонтировали 102 нестационарных торговых объекта с признаками незаконного размещения. До середины ноября городские власти планируют провести инвентаризацию торговых точек и актуализировать схему их размещения. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.
Отмечается, что при инвентаризации отдельно учтут торговые точки на частных земельных участках. Приоритетное внимание уделят центральным улицам и общественным пространствам.
Параллельно в городе вводят единые требования к внешнему виду торговых объектов. Летом в правила благоустройства внесли изменения, закрепив типовые конструкции и требования к оформлению павильонов. Такая работа, в частности, ведется на улице Куйбышева вдоль парка имени Ленина, где часть предпринимателей обновила торговые точки и привела в порядок прилегающую территорию. На улице Максима Горького напротив Центрального рынка собственники ряда капитальных строений также обновили фасады. На нескольких объектах работы продолжаются, они остаются на контроле властей.