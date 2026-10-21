В Батайске демонтировали 102 торговых объекта с признаками незаконного размещения

Параллельно в городе вводят единые требования к внешнему виду торговых объектов. Летом в правила благоустройства внесли изменения, закрепив типовые конструкции и требования к оформлению павильонов. Такая работа, в частности, ведется на улице Куйбышева вдоль парка имени Ленина, где часть предпринимателей обновила торговые точки и привела в порядок прилегающую территорию. На улице Максима Горького напротив Центрального рынка собственники ряда капитальных строений также обновили фасады. На нескольких объектах работы продолжаются, они остаются на контроле властей.