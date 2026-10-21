В Аксайском районе суд рассмотрит уголовное дело о передаче муниципальной земли

По версии следствия, в сентябре 2018 года Елена Кривчук передала арендатору в собственность два земельных участка, несмотря на то что тот пользовался ими менее трех лет. В результате муниципалитет лишился участков рыночной стоимостью более 10,3 млн руб., а бюджет Аксайского района не получил денежных средств.