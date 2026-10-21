В Аксайском районе суд рассмотрит уголовное дело о передаче муниципальной земли
Аксайский районный суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении Елены Кривчук, бывшего зампредседателя комитета по имущественным и земельным отношениям районной администрации. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
По версии следствия, в сентябре 2018 года Елена Кривчук передала арендатору в собственность два земельных участка, несмотря на то что тот пользовался ими менее трех лет. В результате муниципалитет лишился участков рыночной стоимостью более 10,3 млн руб., а бюджет Аксайского района не получил денежных средств.
Сторона обвинения завершила представление доказательств. Сейчас суд исследует материалы, представленные защитой. Следующее заседание назначено на 11 ноября.