На Дону осужденной за растрату отказали в досрочном освобождении
Зерноградский районный суд отказал в досрочном освобождении местной жительницы, осужденной за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Как следует из сообщения, в феврале 2020 года женщину осудили и предоставили отсрочку отбывания наказания. Позднее уголовно-исполнительная инспекция ФСИН обратилась в суд с представлением о сокращении срока отсрочки, освобождении женщины от наказания и снятии судимости.
Суд установил, что осужденная не предприняла необходимых действий для погашения гражданского иска. По мнению суда, отсутствие реальных мер по возмещению ущерба свидетельствует о том, что ее исправление не завершено. В удовлетворении представления отказано. Постановление не вступило в законную силу.