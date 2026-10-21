На Дону осужденной за растрату отказали в досрочном освобождении

Суд установил, что осужденная не предприняла необходимых действий для погашения гражданского иска. По мнению суда, отсутствие реальных мер по возмещению ущерба свидетельствует о том, что ее исправление не завершено. В удовлетворении представления отказано. Постановление не вступило в законную силу.