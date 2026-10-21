В Саратовской области ищут десять судей
Квалификационная коллегия судей Саратовской области открыла вакансии на десять должностей в судах региона. Соответствующее объявление опубликовано на сайте ККС.
Кандидаты могут претендовать на должности судьи Саратовского областного суда, председателя Красноармейского городского суда, заместителей председателя Калининского и Новоузенского районных судов, судей Балашовского и Энгельсского районных судов. Также открыты вакансии мировых судей участков № 3 Вольского района, № 1 Ивантеевского района, № 4 Марксовского района и № 11 Энгельса.
Документы принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45. Также можно обратиться в офис на ул. Мичурина, 85, второй этаж, кабинет 214а.