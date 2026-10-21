В Астрахани теплосети уводят под землю перед отопительным сезоном
В Астрахани способ прокладки теплосетей меняют с надземного на подземный. Работы идут на пересечении улиц Бэра и Николая Островского в рамках инвестпроекта «Астраханских тепловых сетей», сообщила пресс-служба губернатора.
Реконструкция потребовалась из-за высокого износа. Старая теплосеть эксплуатировалась больше 30 лет, за последние четыре года на ней зафиксировали свыше 30 дефектов.
Всего в этом году в городе заменили более 10 км теплосетей. Сейчас ресурсоснабжающие организации завершают подготовку инфраструктуры к зиме.
От обновляемого участка зависит надежность теплоснабжения более 400 объектов, включая клинический родильный дом имени Ю.А. Пасхаловой на ул. Ахшарумова, школы, детские сады и жилые дома, где живут около 10 тыс. человек. Проект предусматривает замену 1 км сети. Завершить работы обещают до начала отопительного сезона.