Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 22 октября

Австралийский доллар57,8889
Английский фунт109,7385
Белорусский рубль27,7375
Гонконгский доллар*10,5590
Дирхам ОАЭ22,5699
Доллар США82,8879
Евро93,0417
Индийская рупия**87,4630
Казахстанский тенге**18,1885
Канадский доллар58,7983
Китайский юань12,2806
СДР111,0459
Сингапурский доллар64,1474
Турецкая лира*16,5492
Украинская гривна*18,3872
Шведская крона*82,6519
Швейцарский франк99,4226
Японская иена**52,2688

*За 10. **За 100.