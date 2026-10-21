Официальные курсы валют ЦБ на 22 октября
|Австралийский доллар
|57,8889
|Английский фунт
|109,7385
|Белорусский рубль
|27,7375
|Гонконгский доллар*
|10,5590
|Дирхам ОАЭ
|22,5699
|Доллар США
|82,8879
|Евро
|93,0417
|Индийская рупия**
|87,4630
|Казахстанский тенге**
|18,1885
|Канадский доллар
|58,7983
|Китайский юань
|12,2806
|СДР
|111,0459
|Сингапурский доллар
|64,1474
|Турецкая лира*
|16,5492
|Украинская гривна*
|18,3872
|Шведская крона*
|82,6519
|Швейцарский франк
|99,4226
|Японская иена**
|52,2688
*За 10. **За 100.