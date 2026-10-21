В Ростове-на-Дону врачи спасли пациента с осложнениями после ангины
В Ростове-на-Дону врачи городской больницы скорой медицинской помощи спасли 30-летнего мужчину с гнойным воспалением, распространившимся из области шеи в грудную клетку. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.
По данным ведомства, мужчина поступил в стационар с высокой температурой, выраженным отеком шеи, затрудненным дыханием и глотанием. Причиной осложнений стала ангина без своевременного лечения. Врачи диагностировали флегмону дна полости рта и шеи, а также острый медиастинит — воспаление тканей средостения, где расположены жизненно важные органы.
На первом этапе челюстно-лицевые и сосудистые хирурги вскрыли гнойные очаги в области рта и шеи. Затем к лечению подключились торакальные хирурги Ростовской областной клинической больницы по линии санитарной авиации. Совместно с коллегами они удалили из плевральной полости и средостения 800 мл гноя.
В лечении также участвовали специалисты отделений анестезиологии-реанимации и гнойной хирургии. После более чем месяца лечения и восстановления пациента выписали домой. Он вернулся к работе и семье.