В Ростове-на-Дону врачи спасли пациента с осложнениями после ангины

На первом этапе челюстно-лицевые и сосудистые хирурги вскрыли гнойные очаги в области рта и шеи. Затем к лечению подключились торакальные хирурги Ростовской областной клинической больницы по линии санитарной авиации. Совместно с коллегами они удалили из плевральной полости и средостения 800 мл гноя.