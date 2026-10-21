Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушениях с водоснабжением на Дону
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей Мишкинского сельского поселения Ростовской области на качественное водоснабжение. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
По данным ведомства, в муниципальном образовании отсутствует централизованная подача воды. Жители вынуждены пользоваться технической водой неестественного цвета с различными примесями. Водопроводные сети, которые, как утверждается, несколько лет не обслуживались, имеют высокую степень износа. Это приводит к регулярным перебоям в водоснабжении.
Многочисленные обращения граждан в различные инстанции, по информации СКР, не привели к решению проблемы. Ситуация ранее освещалась в СМИ и уже находилась на контроле центрального аппарата ведомства.
В региональном следственном управлении СКР ранее возбуждали уголовные дела, однако надзорный орган отменил соответствующие процессуальные решения. Обжалование постановлений следственными органами результатов не принесло. Впоследствии региональное управление вновь возбудило уголовное дело.