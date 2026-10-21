Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушениях с водоснабжением на Дону

По данным ведомства, в муниципальном образовании отсутствует централизованная подача воды. Жители вынуждены пользоваться технической водой неестественного цвета с различными примесями. Водопроводные сети, которые, как утверждается, несколько лет не обслуживались, имеют высокую степень износа. Это приводит к регулярным перебоям в водоснабжении.