Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушениях с водоснабжением на Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей Мишкинского сельского поселения Ростовской области на качественное водоснабжение. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
По данным ведомства, в муниципальном образовании отсутствует централизованная подача воды. Жители вынуждены пользоваться технической водой неестественного цвета с различными примесями. Водопроводные сети, которые, как утверждается, несколько лет не обслуживались, имеют высокую степень износа. Это приводит к регулярным перебоям в водоснабжении.
Многочисленные обращения граждан в различные инстанции, по информации СКР, не привели к решению проблемы. Ситуация ранее освещалась в СМИ и уже находилась на контроле центрального аппарата ведомства.
В региональном следственном управлении СКР ранее возбуждали уголовные дела, однако надзорный орган отменил соответствующие процессуальные решения. Обжалование постановлений следственными органами результатов не принесло. Впоследствии региональное управление вновь возбудило уголовное дело.
Наталья Белоштейн