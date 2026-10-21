В Краснодаре водитель Hyundai сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Краснодаре 63-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. По предварительным данным, автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил значительные травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.