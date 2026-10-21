В Краснодаре водитель Hyundai сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Краснодаре 63-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. По предварительным данным, автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил значительные травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Авария произошла в октябре на улице Кубанская Набережная. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту ДТП возбуждены два административных расследования. Первое касается невыполнения водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является. Второе проводится по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью.
Дальнейшая правовая оценка действий автомобилиста будет зависеть от степени тяжести вреда здоровью ребенка. Ее установят по итогам медицинского заключения.
Если пострадавшей причинен легкий вред здоровью или вред средней тяжести, водителю может грозить административная ответственность в виде штрафа и (или) лишения права управления транспортными средствами.
В случае установления тяжкого вреда здоровью будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание по этой статье, согласно представленным данным, составляет до семи лет лишения свободы.