Суд в Ростове вынес приговор за 44 денежных перевода террористическому сообществу
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о финансировании организации «Артподготовка» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, осужденный Виталий Илюшин, находясь в Волгоградской области с февраля 2022 года по июнь 2025 года, разделяя взгляды террористической организации, совершил 44 денежных перевода ее участниками. Общая сумма переводов составила почти 150 тыс. руб.
Илюшина признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Приговором ему назначено 12 лет колонии строго режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Осужденному также назначили штраф в 550 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.