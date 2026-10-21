Суд в Ростове вынес приговор за 44 денежных перевода террористическому сообществу

Илюшина признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Приговором ему назначено 12 лет колонии строго режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Осужденному также назначили штраф в 550 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.