Донские вузы разрабатывают новые технологии для промышленности
Предприятия Ростовской области совместно с университетами разрабатывают оборудование, беспилотники, комплектующие для сельхозтехники и новые химические материалы. Такие проекты помогают внедрять научные разработки в производство и развивать высокотехнологичные отрасли региона. Соответствующая информация содержится в докладе регионального Минэкономразвития, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В 2026 году Южно-Российский государственный политехнический университет имени М. И. Платова изготовил опытные образцы оборудования с числовым программным управлением для обработки композитных материалов. Разработка предназначена для предприятий оборонно-промышленного комплекса «Ростех».
Донской государственный технический университет сотрудничает с компанией «Роствертол» в сфере беспилотных технологий. В 2025 году вуз заключил договор на подготовку документации и изготовление двух опытных образцов беспилотников.
Еще одно направление сотрудничества — сельскохозяйственное машиностроение. На базе завода «Ростсельмаш» работает Национальный кластер сельскохозяйственного машиностроения. Вместе с предприятиями специалисты ДГТУ разрабатывают комплектующие для сельхозтехники и беспилотный гибридный роботизированный трактор «Донтех».
В Южном федеральном университете создан Центр микро- и малотоннажной химии и химического инжиниринга. Он занимается разработкой новых материалов и химической продукции для промышленности. В числе компаний, заинтересованных в этих разработках, — группа компаний «Титан», «Сибур Холдинг» и «Биокад».
К развитию новых технологий также подключены ведущие университеты региона — ЮФУ, ДГТУ и ЮРГПУ имени М. И. Платова. Они участвуют в федеральных программах поддержки науки и инженерных разработок, в том числе совместно с «Ростехом» и «Ростсельмашем».
Сотрудничество науки и бизнеса — одно из направлений программы научно-технологического развития Ростовской области до 2030 года. Регион планирует увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике с 18% в 2024 году до 25% к 2030 году.