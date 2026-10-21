Донские вузы разрабатывают новые технологии для промышленности

К развитию новых технологий также подключены ведущие университеты региона — ЮФУ, ДГТУ и ЮРГПУ имени М. И. Платова. Они участвуют в федеральных программах поддержки науки и инженерных разработок, в том числе совместно с «Ростехом» и «Ростсельмашем».