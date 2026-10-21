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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Северском районе Кубани продолжают находить обломки беспилотников после атаки в сентябре

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Северского района продолжают поступать сообщения об обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов после массированной атаки в ночь с 25 на 26 сентября.
Глава Северского района Алексей Чеверев поблагодарил жителей за бдительность и напомнил о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов.
По его словам, при обнаружении возможных обломков беспилотников необходимо соблюдать меры предосторожности. Жителям рекомендуют не приближаться к подозрительным предметам и не прикасаться к ним.
В случае обнаружения таких объектов следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Мария Удовик