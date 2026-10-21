Жительницу Новороссийска осудили на 12 лет за попытку распространения наркотиков

Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил 41-летнюю местную жительницу к 12 годам лишения свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре города.