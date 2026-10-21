Жительницу Новороссийска осудили на 12 лет за попытку распространения наркотиков
Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил 41-летнюю местную жительницу к 12 годам лишения свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Фигурантку дела признали виновной по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Как установил суд, весной 2025 года осужденная, используя методы конспирации, приобрела через интернет пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии она попыталась распространить запрещенные вещества среди неопределенного круга лиц, используя тайниковую закладку.
По данным обвинения, вещества, изъятые при личном досмотре задержанной и обнаруженные в месте тайника, она хранила с целью дальнейшего сбыта на территории Новороссийска.
Однако довести преступный умысел до конца обвиняемая не смогла. Ее незаконные действия выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. В результате запрещенные вещества не поступили в незаконный оборот.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры Новороссийска и признал местную жительницу виновной. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.