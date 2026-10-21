В Ростовской области без конкуренции состоялось 53% муниципальных торгов

Доля договоров, которые муниципалитеты Ростовской области заключили по итогам земельно-имущественных торгов с единственным участником и без повышения цены, выросла более чем вдвое — с 24% в 2025 году до 53% в 2026-м. Об этом сообщил на заседании областного правительства министр имущественных и земельных отношений региона Кирилл Баранчук; данные о динамике, по его словам, предоставили операторы торговых площадок.