В Ростовской области без конкуренции состоялось 53% муниципальных торгов
Доля договоров, которые муниципалитеты Ростовской области заключили по итогам земельно-имущественных торгов с единственным участником и без повышения цены, выросла более чем вдвое — с 24% в 2025 году до 53% в 2026-м. Об этом сообщил на заседании областного правительства министр имущественных и земельных отношений региона Кирилл Баранчук; данные о динамике, по его словам, предоставили операторы торговых площадок.
Механика этих торгов такова: муниципалитеты продают или сдают в аренду землю и недвижимость, при нескольких участниках цена растет, а если заявитель один, торги признаются несостоявшимися — но договор с ним может быть заключён по начальной цене. Половина всех сделок в 2026 году, таким образом, прошла без единой попытки перебить стартовую цену.
Ответом на такую динамику становится попытка перестройки самой системы: Ростовская и Московская области согласовали подписание соглашения, по которому Подмосковье безвозмездно передаст донскому региону свою государственную информационную систему — «Единую автоматизированную систему управления закупками» (ЕАСУЗ), действующую с 2021 года. На ее основе в Ростовской области предполагается создать единую автоматизированную систему управления земельно-имущественными торгами; единым организатором торгов должно стать областное минимущество, техническим оператором — ГКУ «Фонд имущества Ростовской области», а сами торги планируется проводить через единую точку входа.