Суд оставил в силе приговор организаторам экстремального водного аттракциона в Голубицкой
Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор организаторам платного катания на парашюте на пляже «Альмара» в станице Голубицкой. Роман Безлепкин и Александр Семенцов признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение вреда здоровью туристки.
Как следует из материалов дела, в июне 2025 года мужчины организовали катание на парашюте для трех туристов из Москвы. Безлепкин управлял катером, а Семенцов готовил отдыхающих к полету на берегу. При этом он не проверил исправность креплений парашютной системы, механизма ее сброса и возможность беспрепятственного подъема при буксировке.
После начала движения катера из-за неисправности крепления оборвался трос, а стропы ударили по туристам. Одна из женщин потеряла сознание еще до отрыва от земли и получила сотрясение головного мозга, другая получила травмы лица. Третий участник происшествия не пострадал. Несмотря на крики о помощи, катер продолжил движение, а пострадавших катали в течение предусмотренных десяти минут.
Темрюкский районный суд назначил обоим подсудимым по одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. При вынесении приговора суд учел, что мужчины признали вину и добровольно возместили потерпевшим моральный вред. В отношении Безлепкина также приняли во внимание наличие малолетнего ребенка на иждивении и оказание помощи пострадавшим после происшествия.
Краевой суд не нашел оснований для изменения приговора. Решение вступило в законную силу.