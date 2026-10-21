Суд оставил в силе приговор организаторам экстремального водного аттракциона в Голубицкой

Как следует из материалов дела, в июне 2025 года мужчины организовали катание на парашюте для трех туристов из Москвы. Безлепкин управлял катером, а Семенцов готовил отдыхающих к полету на берегу. При этом он не проверил исправность креплений парашютной системы, механизма ее сброса и возможность беспрепятственного подъема при буксировке.