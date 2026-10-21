В Геленджике проведут мероприятия ко Дню народного единства
В Геленджике 2 ноября ко Дню народного единства проведут массовое восхождение по терренкуру «Маркотх» и благотворительный концерт. Регистрация участников спортивного мероприятия начнется в 9:30, концерт на площадке «Геленджик Арена» запланирован на 15:00, передает пресс-служба администрации курортного города.
В восхождении смогут принять участие как опытные спортсмены, так и любители активного отдыха. Средства, собранные на концерте, направят на поддержку фонда «Геленджик — город добра». Трансляция выступлений будет доступна на платформах Rutube и «ВКонтакте».
Терренкур «Маркотх» не в первый раз становится частью городских мероприятий. Он развивается как площадка для круглогодичных занятий спортом и прогулок. В 2025 году завершили строительство второй очереди маршрута, после чего его общая протяженность превысила 24 км.