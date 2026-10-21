На Дону на создание номерного фонда за девять месяцев направили 168 млн рублей

В рамках проекта в 2026 году проведены два отбора на предоставление субсидий. Первый был направлен на поддержку общественных инициатив и проектов по развитию туристической инфраструктуры, второй — на создание некапитальных туристических объектов вблизи федеральной трассы М-4 «Дон».