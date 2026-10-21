На Дону на создание номерного фонда за девять месяцев направили 168 млн рублей
Ростовская область за девять месяцев 2026 года освоила 168 млн руб. из 174,2 млн руб., предусмотренных на развитие туристической инфраструктуры в рамках регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Уровень исполнения финансирования составил 96,4%, следует из отчета регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В рамках проекта в 2026 году проведены два отбора на предоставление субсидий. Первый был направлен на поддержку общественных инициатив и проектов по развитию туристической инфраструктуры, второй — на создание некапитальных туристических объектов вблизи федеральной трассы М-4 «Дон».
По итогам отборов заключены соглашения с десятью получателями субсидий на развитие туристической инфраструктуры и шестью получателями поддержки для создания объектов вблизи М-4 «Дон».
На первую группу проектов направлено 53,95 млн руб., в том числе 52,88 млн руб. из федерального бюджета. На вторую — 114 млн руб., из которых 111,72 млн руб. составили федеральные средства.
Общий объем финансирования этих 16 проектов достиг почти 168 млн руб., что практически соответствует освоению средств по региональному проекту за девять месяцев.
Вместе с тем в отчете указано, что для проекта глэмпинга «Южное Сияние» регион выступил с инициативой сократить субсидию на 3 млн руб. в 2026 году и скорректировать соответствующие показатели.
На конец года запланировано достижение оставшихся контрольных точек проекта. По данным властей, семь из 12 контрольных точек были выполнены досрочно.