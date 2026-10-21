Суд на Кубани отказался менять статус мэрии в деле о взыскании 58,9 млн рублей ущерба лесу
Арбитражный суд Краснодарского края отложил на 22 сентября рассмотрение иска регионального Министерства природных ресурсов о взыскании 58,9 млн рублей ущерба, причиненного лесному фонду. Ответчиками по делу выступают проектная организация ООО «РНД-Проеки» (Ростов-на-Дону) и администрация Шепсинского сельского поселения Туапсинского района. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Заседание, начавшееся еще в мае, растянулось на серию перерывов. Суд поставил точку в процессуальном споре: истец пытался перевести администрацию поселения из статуса ответчика в категорию третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Суд ходатайство отклонил. Как следует из определения, Арбитражный процессуальный кодекс не предусматривает понижения процессуального статуса стороны. По мнению суда, подобная рокировка фактически означала бы изменение предмета исковых требований и исключение претензий к конкретному лицу без формального отказа от иска, что противоречит части 3 статьи 151 АПК РФ.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РНД-Проект» зарегистрировано в 2019 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Уставный капитал компании составляет 18 тысяч рублей. Учредитель — Федор Воробьев. Выручка компании за 2025 год составила 269,4 млн рублей, прибыль — 5,4 млн рублей.
В то же время состав участников процесса расширен. К разбирательству в качестве третьих лиц привлечены Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу. В связи с их участием рассмотрение дела начато с самого начала.
Суд дал Минприроды Кубани время на подготовку новой правовой позиции. Истцу предстоит определить надлежащего ответчика с учетом пункта 33 Обзора судебной практики Верховного суда РФ от 13 декабря 2023 года. Согласно этому документу, обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда возлагается на уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ. Кроме того, ведомству необходимо представить доказательства причинно-следственной связи между действиями ответчиков и загрязнением на площади 2950 кв. м, а также материалы лесоустройства по кварталам 82Б, 85Б и 87Б Небугского участкового лесничества.
Третьим лицам и ГКУ «Комитет по лесу» суд предписал предоставить письменные отзывы и пояснения о том, как производился расчет площади загрязнения.