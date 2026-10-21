Суд на Кубани отказался менять статус мэрии в деле о взыскании 58,9 млн рублей ущерба лесу

Суд дал Минприроды Кубани время на подготовку новой правовой позиции. Истцу предстоит определить надлежащего ответчика с учетом пункта 33 Обзора судебной практики Верховного суда РФ от 13 декабря 2023 года. Согласно этому документу, обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда возлагается на уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ. Кроме того, ведомству необходимо представить доказательства причинно-следственной связи между действиями ответчиков и загрязнением на площади 2950 кв. м, а также материалы лесоустройства по кварталам 82Б, 85Б и 87Б Небугского участкового лесничества.