Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Приволжье

Предполагаемого убийцу сына нижегородского бизнесмена задержали в Новороссийске

Сотрудники нижегородского уголовного розыска задержали в Новороссийске обвиняемого по делу об убийстве старшего сына бизнесмена Минкаила Саидова в Шахунье, скрывшегося от суда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Ирина Бужор / Коммерсантъ

Купить фото
Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года сына предпринимателя зарезали во время конфликта в кафе. Минкаил Саидов — бывший местный депутат — полтора года добивался наказания для убийц сына. В марте 2026 года бизнесмена расстреляли на крыльце его дома, по подозрению в его убийстве задержали трех человек.
Второй обвиняемый в убийстве сына предпринимателя также скрылся от следствия, в октябре 2026 года его задержали в другом регионе и арестовали.
Владимир Зубарев