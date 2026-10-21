Предполагаемого убийцу сына нижегородского бизнесмена задержали в Новороссийске

Сотрудники нижегородского уголовного розыска задержали в Новороссийске обвиняемого по делу об убийстве старшего сына бизнесмена Минкаила Саидова в Шахунье, скрывшегося от суда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.