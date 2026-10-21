Предполагаемого убийцу сына нижегородского бизнесмена задержали в Новороссийске
Сотрудники нижегородского уголовного розыска задержали в Новороссийске обвиняемого по делу об убийстве старшего сына бизнесмена Минкаила Саидова в Шахунье, скрывшегося от суда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2024 года сына предпринимателя зарезали во время конфликта в кафе. Минкаил Саидов — бывший местный депутат — полтора года добивался наказания для убийц сына. В марте 2026 года бизнесмена расстреляли на крыльце его дома, по подозрению в его убийстве задержали трех человек.
Второй обвиняемый в убийстве сына предпринимателя также скрылся от следствия, в октябре 2026 года его задержали в другом регионе и арестовали.