В СКР затребовали доклад об убийствах шахунского бизнесмена и его сына

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал в центральный аппарат ведомства доклад о расследовании убийства предпринимателя из города Шахуньи (Нижегородская область) Минкаила Саидова, его сына, а также по доводам телесюжета о подозрительной смерти еще одного местного жителя. Об этом сообщили в СКР.

Убийство 60-летнего предпринимателя и бывшего местного депутата (в 2012-2017 годах, от «Справедливой России») Минкаила Саидова произошло 26 марта: его застрелили на крыльце своего дома на улице Комсомольской. На следующий день в региональном СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела, подозреваемые пока не найдены.

В эфире программы «ЧП» на телеканале НТВ сообщили, что погибший полтора года добивался наказания для убийц старшего сына: в 2024 году он погиб от ножевых ранений во время конфликта в кафе. Другой сын, также пострадавший во время драки, указал на подозреваемых, однако сразу их не задержали, и один фигурант скрылся. Второй находится под подпиской о невыезде. Со слов семьи погибших, обвиняемые до начала конфликта якобы требовали от старшего сына долг. Также с компанией, в которую входили обвиняемые, связывают гибель еще одного молодого человека, якобы покончившего с собой.

В СКР уточнили, что уголовное дело о гибели сына предпринимателя сейчас рассматривается в суде. Второй фигурант по-прежнему в международном розыске.

Галина Шамберина