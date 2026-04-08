Трех человек арестовали по подозрению в убийстве бизнесмена в Шахунье

По подозрению в убийстве 60-летнего бизнесмена Минкаила Саидова в Шахунье арестованы три человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

«Причастность подозреваемых к совершению инкриминируемого деяния подтверждается заключениями экспертов, показаниями свидетелей, протоколами осмотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела»,— рассказали в пресс-службе управления. Расследование продолжается.

Как писал «Ъ-Приволжье», тело бизнесмена с огнестрельными ранениями обнаружили на крыльце его дома 26 марта. Погибший полтора года добивался наказания для убийц старшего сына: в 2024 году он погиб от ножевых ранений во время конфликта в кафе. Другой сын, также пострадавший во время драки, указал на подозреваемых, однако сразу их не задержали, и один фигурант скрылся. Второго фигуранта начали судить, он находится под подпиской о невыезде.

Галина Шамберина