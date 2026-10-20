Орловские власти введут ЭКГ-рейтинг для подрядчиков из-за проблем с «Титаником»

«Мой любимый "Титаник" — подрядчик, мы за него уже полтора года работаем. Просто вышли, выиграли конкурс и пропали. Стол, стул, а по 44-му закону все в порядке. По закону они выиграли, только нам приходится теперь за них [работать], либо расторгаться»,— констатировал господин Клычков.