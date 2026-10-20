Орловские власти введут ЭКГ-рейтинг для подрядчиков из-за проблем с «Титаником»
Орловская область стала одним из пилотных регионов по внедрению новых критериев отбора подрядчиков для исполнения государственных и муниципальных контрактов. В дополнение к действующим законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ власти начнут использовать так называемый ЭКГ-рейтинг — систему оценки социальной ответственности бизнеса по трем критериям (экология, кадры, государство). Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.
Глава региона выразил недовольство существующей практикой госзакупок, отметив, что действующие механизмы не защищают от недобросовестных исполнителей. В качестве примера проблемных строек господин Клычков привел многопрофильный медицинский центр областной больницы (известный как «Титаник»).
«Мой любимый "Титаник" — подрядчик, мы за него уже полтора года работаем. Просто вышли, выиграли конкурс и пропали. Стол, стул, а по 44-му закону все в порядке. По закону они выиграли, только нам приходится теперь за них [работать], либо расторгаться»,— констатировал господин Клычков.
По его словам, внедрение ЭКГ-рейтинга призвано минимизировать подобные риски за счет предварительной оценки надежности участников торгов.
Возведение многопрофильного медцентра областной больницы в Орле, получившего в народе название «Титаник», продолжается с 2006 года. На последней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Клычков пообещал сдать долгострой до конца текущего года. Контракт на завершение строительства объекта московское ООО «Стрела» получило в 2022 году, тогда стоимость соглашения оценивалась в 2,99 млрд руб. Как поясняли «Ъ-Черноземье» в правительстве Орловской области в конце июля, совокупный объем вложений в объект с 2022 года достиг 7,3 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. было выделено с начала 2026-го. Изначально сдать медцентр планировалось до конца 2024 года, однако из-за срыва утвержденного графика властям пришлось продлить действие договора до полного исполнения подрядчиком своих обязательств.