Клычков: только оборудование для «Титаника» стоило 2 млрд рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире сегодня, 8 сентября, рассказал, что после получения федеральной поддержки строительство многопрофильного медцентра Орловской областной больницы активизировалось (из-за затянувшихся на 20 лет работ он получил прозвище «Титаник»). Закуплено более чем на 2 млрд руб. оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: orel-region.ru Фото: orel-region.ru

Готовность здания без учета медицинского оборудования губернатор оценил в 87%, там «ежедневно работают около 80 человек». «Мой любимый "Титаник" сейчас уже выглядит по-другому. Занимаемся тем, что достраиваем его»,— сказал господин Клычков. Однако подрядчик, по его признанию, не оправдывает ожиданий.

«Мы по сути уже год за подрядчика строим. Власти вынуждены были сами найти субподрядчиков. Заставляем заключать субподрядные договоры, контролируем ежедневно»,— пояснил он.

Господин Клычков отметил, что на прошлой неделе возникла необходимость усилить контроль, для чего привлекли правоохранительные органы. «Еженедельно у нас движение по приемке. Где-то на 600 млн руб. уже выполнено работ, которые еще не сданы»,— сообщил губернатор. На вопрос, почему бы не расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком, глава региона ответил, что надо исполнять обязательства, «чтобы не пришлось возвращать все федеральные средства» и не останавливаться.

Изначально срок сдачи был установлен до конца года, но, по словам губернатора, возможна небольшая задержка. Сейчас ведутся отделочные работы, идет монтаж вентиляции и кислорода, закрывается тепловой контур на зиму. «Сегодня должны прибыть дополнительные фасадчики»,— добавил Клычков.

Строительство медицинского центра ведется с 2006 года. Оно сопровождается срывами сроков, спорами и приостановками: в начале сентября работы там снова возобновились.

До этого депутат облсовета Виталий Рыбаков заявил, что из медцентра выгнали рабочих. Андрей Клычков в ответ сообщил, что власти занимаются решением вопроса.

В облправительстве рассказали, что приостановка связана со спором с одним из субподрядчиков. Стороны готовили документы, подтверждающие право собственности на стройматериалы на площадке.

Также господин Рыбаков также заявил, что строителям «Титаника» задерживают зарплату. Эту информацию проверит прокуратура региона.

Анна Швечикова