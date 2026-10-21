Дружинники—участники СВО задержали двух жителей Ижевска во время ночного рейда
Патрулирование проходит во дворах и общественных местах города
Добровольная народная дружина (ДНД) «Ветераны СВО» провела очередной ночной рейд по Ижевску. По заявлению дружинников в соцсетях, во время патрулирования они «отрабатывают» дворы на предмет компаний, распивающих алкоголь во дворах, проверяют подъезды, неосвещенные участки города и места, где могут оставлять запрещенные вещества.
На последних опубликованных кадрах — двое граждан, приложивших руки к стене в одном из подъездов. Вокруг них стоят пара человек в балаклавах. Во время другого рейда были задержаны двое жителей. На одного из них, указывают дружинники, есть видеоматериалы с оскорблением участников СВО и «позицией в отношении происходящего в стране». Другой «возможно» распространял наркотики.
«Никого на СВО мы не отправляли, так что не стоит додумывать за нас»,— ответили в народной дружине на жалобу одной из жительниц в комментариях.
Нескольких граждан в состоянии опьянения дружинники сопроводили до дома. С жителями проводятся профилактические беседы.
ДНД «Ветераны СВО» внесена МВД в реестр добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Свидетельство было выдано 16 декабря 2025 года.
Напомним, в конце сентября дружина заявила о непричастности к сообщениям о людях в форме, которые, по словам очевидцев, останавливали жителей Ижевска на улицах и увозили их в неизвестном направлении. В объединении подчеркнули, что не занимаются принудительным доставлением граждан для заключения контрактов с Минобороны, и заявили о готовности взаимодействовать по этому вопросу с городскими службами и правоохранительными органами.