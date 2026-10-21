Дружинники—участники СВО задержали двух жителей Ижевска во время ночного рейда

На последних опубликованных кадрах — двое граждан, приложивших руки к стене в одном из подъездов. Вокруг них стоят пара человек в балаклавах. Во время другого рейда были задержаны двое жителей. На одного из них, указывают дружинники, есть видеоматериалы с оскорблением участников СВО и «позицией в отношении происходящего в стране». Другой «возможно» распространял наркотики.