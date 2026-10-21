На Дону с Центра Хруничева взыскали 57 млн рублей в пользу «Алюминий Металлург Рус»

АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» — московское предприятие ракетно-космической отрасли. Компания зарегистрирована в 2017 году, ее уставный капитал составляет около 115,1 млрд руб. По опубликованным данным бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка предприятия составила около 34 млрд руб. против 38,2 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 5,5 млрд руб. против 5 млрд руб. в 2024 году.