На Дону с Центра Хруничева взыскали 57 млн рублей в пользу «Алюминий Металлург Рус»
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» 57 млн руб. задолженности за поставленную продукцию в пользу АО «Алюминий Металлург Рус». Это следует из решения суда от 16 октября.
Суд удовлетворил иск о взыскании 56,998 млн руб. долга и 759,9 тыс. руб. расходов на уплату госпошлины. Общая сумма взыскания составила около 57,7 млн руб.
Как следует из материалов дела, «Алюминий Металлург Рус» поставил Центру Хруничева продукцию по нескольким договорам на общую сумму 78,9 млн руб. Покупатель оплатил товары частично — на 19,99 млн руб. После частичного погашения задолженности поставщик обратился в суд.
В ходе разбирательства истец уточнил размер требований, снизив сумму взыскания с первоначальных 58,9 млн руб. до 57 млн руб. Ответчик в отзыве на иск подтвердил, что размер основного долга составляет 56,9 млн руб., и указал на ошибку в первоначальном расчете истца.
Суд установил, что поставщик исполнил обязательства по договорам, а доказательств полной оплаты задолженности ответчик не представил. В результате требования были удовлетворены. Кроме того, суд постановил вернуть «Алюминий Металлург Рус» из федерального бюджета 9,8 тыс. руб. излишне уплаченной госпошлины.
По данным портала kartoteka.ru, АО «Алюминий Металлург Рус» (АМР) — производитель алюминия и алюминиевых полуфабрикатов, зарегистрированный в Белой Калитве Ростовской области в 2004 году. Компания выпускает продукцию для различных отраслей промышленности. Уставный капитал составляет около 3,1 млрд руб. По итогам 2025 года выручка предприятия составила около 11 млрд руб., чистая прибыль — 703 млн руб.
АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» — московское предприятие ракетно-космической отрасли. Компания зарегистрирована в 2017 году, ее уставный капитал составляет около 115,1 млрд руб. По опубликованным данным бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка предприятия составила около 34 млрд руб. против 38,2 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 5,5 млрд руб. против 5 млрд руб. в 2024 году.