В Новороссийске гендиректора компании осудили за хищение топлива на 89,7 млн рублей

Ленинский районный суд Новороссийска назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Однако краевой суд с таким наказанием не согласился, посчитав его чрезмерно мягким. Приговор изменили: условное осуждение отменили, Островский отправится отбывать 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.