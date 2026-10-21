В Новороссийске гендиректора компании осудили за хищение топлива на 89,7 млн рублей
Ленинский районный суд Новороссийска признал генерального директора ООО «Восточный путь» Сергея Островского виновным по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что с октября 2019 по февраль 2020 года подсудимый умышленно не исполнял обязательства по оплате топлива, которое ООО «Новороссийская топливная компания» поставило его предприятию. Всего ООО «НТК» передало топливо на 89 651 654 руб. Полученным топливом Островский, не намереваясь полностью оплачивать поставки, распорядился по своему усмотрению.
Несмотря на задолженность перед компанией, с октября 2019 по май 2023 года он направлял деньги на другие цели, потратив более 300 млн руб.
Ленинский районный суд Новороссийска назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Однако краевой суд с таким наказанием не согласился, посчитав его чрезмерно мягким. Приговор изменили: условное осуждение отменили, Островский отправится отбывать 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.