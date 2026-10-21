Жители Кубани приобрели на почте 1,8 млн продовольственных товаров

Второе место по популярности среди продуктов занимают бакалейные товары — продано 412 тыс. единиц, далее следуют чай, кофе и какао — за девять месяцев реализовано 305 тыс. упаковок. Кроме того, клиенты почты в регионе охотно приобретали консервы — 280 тыс. банок и напитки в летний сезон — их приобрели 98 тыс. раз.