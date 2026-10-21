Жители Кубани приобрели на почте 1,8 млн продовольственных товаров
За девять месяцев 2026 года клиенты почтовых отделений Краснодарского края купили 1,8 млн единиц продуктов. Лидерами спроса стали кондитерские изделия — за этот период зафиксировано 690 000 покупок сладостей, сообщает пресс-служба Почты России.
Второе место по популярности среди продуктов занимают бакалейные товары — продано 412 тыс. единиц, далее следуют чай, кофе и какао — за девять месяцев реализовано 305 тыс. упаковок. Кроме того, клиенты почты в регионе охотно приобретали консервы — 280 тыс. банок и напитки в летний сезон — их приобрели 98 тыс. раз.
Как отметили в пресс-службе Почты России, для отдаленных сельских территорий почтовые отделения часто бывают единственным местом, где можно купить разнообразные продовольственные товары, не отправляясь в город. Поэтому в ассортименте представлены самые необходимые позиции.