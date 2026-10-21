«Пятилетняя выживаемость пациентов существенно выросла»

Краснодарский край находится в зоне повышенных статистических показателей по онкологии. Уровень общей онкозаболеваемости на Кубани традиционно превышает среднероссийские показатели (например, 479,5 случаев на 100 тыс. населения против 425,5 по РФ). Это обусловлено специфическими демографическими факторами: Кубань — регион с высокой долей пожилого населения (средний возраст онкопациента в крае — 64 года) и высоким уровнем внутренней миграции пенсионеров из других регионов страны, а рак считается болезнью пожилого возраста. При этом доля РМЖ в структуре женской онкологии на Кубани (около 20%) полностью коррелирует с общероссийской тенденцией (в РФ по итогам последних лет доля РМЖ у женщин составляет стабильные 19%).