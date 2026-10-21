«Пятилетняя выживаемость пациентов существенно выросла»
Онколог Татьяна Мавроди — о диагностике и лечении РМЖ на Кубани
Краснодарский край столкнулся с подорожанием диагностики рака молочной железы (РМЖ) на 12–15% за год. Рост стоимости высокотехнологичных исследований на Кубани обусловлен импортозависимостью оборудования и расходных материалов, подорожанием контрастных веществ и кадровым дефицитом профильных специалистов. При этом выявляемость заболевания на ранних стадиях в регионе растет — до 63,4%, а смертность от РМЖ за последние пять лет снижается. О том, как меняется рынок онкодиагностики в Краснодарском крае, — рассказала онколог-маммолог клиники WMT, кандидат медицинских наук Татьяна Мавроди.
«Рак молочной железы (РМЖ) уверенно занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин в Краснодарском крае. В общей структуре выявляемых злокачественных новообразований (ЗНО) у женщин на Кубани РМЖ удерживает долю в 19,8% — 22,5% (в зависимости от конкретного года подсчета регистра), опережая рак кожи и новообразования тела матки. Ежегодно в крае регистрируется около 3,5 тыс. новых случаев РМЖ.
Краснодарский край находится в зоне повышенных статистических показателей по онкологии. Уровень общей онкозаболеваемости на Кубани традиционно превышает среднероссийские показатели (например, 479,5 случаев на 100 тыс. населения против 425,5 по РФ). Это обусловлено специфическими демографическими факторами: Кубань — регион с высокой долей пожилого населения (средний возраст онкопациента в крае — 64 года) и высоким уровнем внутренней миграции пенсионеров из других регионов страны, а рак считается болезнью пожилого возраста. При этом доля РМЖ в структуре женской онкологии на Кубани (около 20%) полностью коррелирует с общероссийской тенденцией (в РФ по итогам последних лет доля РМЖ у женщин составляет стабильные 19%).
Выявление на ранних стадиях (I–II стадии) стабильно растет. Общий показатель раннего обнаружения всех видов рака в крае увеличился до 63,4% (по сравнению с 61,3% в предшествующем периоде). Это происходит за счет скрининга, популяризации знаний по поводу самоконтроля и ежегодной профилактики, увеличения взаимодействия с гинекологами и эндокринологами.
В среднем по частному медицинскому сектору региона стоимость комплексной диагностики РМЖ за год увеличилась на 12–15%.
Наибольший рост стоимости зафиксирован в сегменте высокотехнологичной и инвазивной диагностики. Так, МРТ молочных желез с контрастированием и трепанобиопсия с гистологическим анализом подорожали сильнее, чем стандартный первичный прием онколога-маммолога (в среднем от 2 тыс. до 3 тыс. руб. по краю) и базовое УЗИ (около 2 тыс. руб.).
Среди ключевых факторов, влияющих на ценообразование, я бы выделила импортозависимость оборудования и расходников. Для проведения трепанобиопсий и точных биопсийных исследований применяются зарубежные автоматические системы. Рост логистических издержек и колебания курсов валют напрямую бьют по цене расходных материалов.
Кроме того, проведение МРТ-исследований требует импортных гадолиний-содержащих контрастных препаратов, логистика поставок которых существенно усложнилась. В конечную стоимость услуг закладывается и рост фонда оплаты труда врачей-рентгенологов, онкомаммологов и патоморфологов в частном секторе медицины на фоне кадрового дефицита.
При этом рынок диагностики в Краснодарском крае сегодня достаточно высокоразвитый и насыщенный, особенно в крупных агломерациях (Краснодар, Сочи, Новороссийск). Ведущую роль в государственном секторе играет Краевой клинический онкодиспансер: диагностическая нагрузка колоссальна — только за 10 месяцев отчетного периода в крае выполняется свыше 73,7 тыс. КТ и 14,6 тыс. МРТ-исследований. В частном секторе в регионе развернута широкая сеть крупных коммерческих центров и специализированных клиник.
За последние 5 лет показатели смертности от рака молочной железы в Краснодарском крае демонстрируют тенденцию к снижению, несмотря на рост общей выявляемости заболевания. Благодаря тому, что почти две трети случаев РМЖ теперь обнаруживаются на начальных стадиях, пятилетняя выживаемость пациентов существенно выросла».