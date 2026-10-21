Суд запретил «Монетке» расширяться в двух свердловских городах
Арбитражный суд Свердловской области запретил расширяться торговой сети «Монетка» в Верхнесалдинском и Нижнетуринском городских округах. Против расширения сети выступило управление ФАС по Свердловской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проверки за 2023 год антимонопольное ведомство установило, что доля «Монетки» в объеме продаж продовольственных товаров в этих муниципалитетах превысила 25%.
«В соответствии с законом о торговой деятельности, компания, чья доля на рынке муниципалитета превышает 25%, не имеет права арендовать или приобретать дополнительные площади»,—пояснили в ФАС.
Несмотря на это, в 2024 году компания «Элемент-Трейд», управляющая сетью «Монетка», заключила новые договоры аренды. В связи с этим свердловское УФАС обратилось в суд с требованием признать эти сделки недействительными. Арбитраж удовлетворил иск, признав договоры аренды ничтожными.