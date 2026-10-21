Суд запретил «Монетке» расширяться в двух свердловских городах

Несмотря на это, в 2024 году компания «Элемент-Трейд», управляющая сетью «Монетка», заключила новые договоры аренды. В связи с этим свердловское УФАС обратилось в суд с требованием признать эти сделки недействительными. Арбитраж удовлетворил иск, признав договоры аренды ничтожными.