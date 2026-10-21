Шесть тепловозов пополнили локомотивный парк Свердловской магистрали

Еще один тепловоз 2ТЭ25КМ появился в локомотивном депо Тюмень им. В. Ф. Соснина. Машины этой серии используются для доставки нефтехимических грузов с севера Уральского федерального округа (УрФО) на направлении Коротчаево — Сургут — Тобольск — Войновка. Эти тепловозы могут водить составы на 20% тяжелее, чем локомотивы предыдущих серий. Также они имеют увеличенный коэффициент использования мощности дизеля.