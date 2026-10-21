Шесть тепловозов пополнили локомотивный парк Свердловской магистрали
В период с января по сентябрь 2026 года на Свердловскую железную дорогу (СвЖД) поступило шесть новых тепловозов российского производства, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Пять тепловозов ТЭМ18ДМ пополнили парк эксплуатационного локомотивного депо Серов-Сортировочный в Свердловской области. Экологичные тепловозы этой серии с экономичным двигателем предназначены для маневровых работ на станциях и подъездных путях. Машинист при необходимости может управлять локомотивом без помощника — в нем установлена современная система безопасности. Кабина для бригады тепловоза оборудована системой климат-контроля.
Еще один тепловоз 2ТЭ25КМ появился в локомотивном депо Тюмень им. В. Ф. Соснина. Машины этой серии используются для доставки нефтехимических грузов с севера Уральского федерального округа (УрФО) на направлении Коротчаево — Сургут — Тобольск — Войновка. Эти тепловозы могут водить составы на 20% тяжелее, чем локомотивы предыдущих серий. Также они имеют увеличенный коэффициент использования мощности дизеля.