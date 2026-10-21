В Адыгее число премиальных автомобилей выросло почти на 50%
В Адыгее за год число премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн руб. выросло с 79 до 118, то есть почти на 50% — на 49,4%. Речь идет о данных за 2024 и 2025 годы. Об этом свидетельствуют данные исследования «ФинЭкспертизы».
В Краснодарском крае количество таких машин увеличилось с 1490 до 1994 (+33,8%), в Крыму — с 190 до 277 (+45,8%).
Сумма начисленных налогов на премиальные автомобили в Адыгее выросла с 13,1 млн до 20,4 млн руб. (+55,2%). На Кубани — с 237,4 млн до 298,4 млн руб. (+25,7%), в Крыму — с 18,9 млн до 26,7 млн руб. (+41,5%).
В целом по России количество премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн руб. в 2024 году достигало 32,5 тыс., а в 2025 году составило 46,7 тыс. (+43,6%). Сумма начисленных налогов на эти машины увеличилась на 34,5% с 4,9 млрд руб. до 6,6 млрд руб.