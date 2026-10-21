В Адыгее число премиальных автомобилей выросло почти на 50%

В Адыгее за год число премиальных автомобилей стоимостью от 10 млн руб. выросло с 79 до 118, то есть почти на 50% — на 49,4%. Речь идет о данных за 2024 и 2025 годы. Об этом свидетельствуют данные исследования «ФинЭкспертизы».