Прокуратура выявила складирование отходов на муниципальной земле в Симферополе

Межрайонная природоохранная прокуратура Симферополя провела проверку исполнения требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления. Надзорное ведомство выяснило, что хозяйствующие субъекты на территории Симферополя допустили образование несанкционированной свалки на муниципальных земельных участках.