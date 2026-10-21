Прокуратура выявила складирование отходов на муниципальной земле в Симферополе
В Симферополе выявлено складирование отходов на территории муниципальной земли. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Республики Крым.
Межрайонная природоохранная прокуратура Симферополя провела проверку исполнения требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления. Надзорное ведомство выяснило, что хозяйствующие субъекты на территории Симферополя допустили образование несанкционированной свалки на муниципальных земельных участках.
В адрес хозяйствующих субъектов внесены представления, также инициирован вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. Сейчас ход устранения нарушений находится под контролем прокурора.