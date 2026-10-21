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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В самарском музее имени Алабина 29 октября откроется выставка «Заводы и люди»

В Самаре 29 октября в музее им. П. В. Алабина откроется выставка «Заводы и люди», посвященная графическому наследию Игоря Дубровина (1929–2001). В день открытия вход будет бесплатным. Об этом сообщает минкульт Самарской области.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Значительную часть экспозиции «Заводы и люди» составят рисунки и гравюры из частного собрания коллекционера Романа Костина, а также из фондов музея им. П. В. Алабина. На выставке представят репортажную графику автора, портреты его современников, а также городские пейзажи.
Руфия Кутляева