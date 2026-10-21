В Самарской области три человека пострадали в ДТП

В среду, 21 октября, в 17:40 в Ставропольском районе Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным полиции, 54-летний водитель автомобиля Lada Vesta двигался по 4-му километру автодороги Тольятти — Ягодное — Подстепки со стороны села Ягодное в направлении села Подстепки.