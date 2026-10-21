В Самарской области три человека пострадали в ДТП
Водитель отечественной машины не уступил дорогу встречному автомобилю
В среду, 21 октября, в 17:40 в Ставропольском районе Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным полиции, 54-летний водитель автомобиля Lada Vesta двигался по 4-му километру автодороги Тольятти — Ягодное — Подстепки со стороны села Ягодное в направлении села Подстепки.
При повороте налево мужчина не уступил дорогу транспорту на встречной полосе и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находился 42-летний мужчина.
В результате аварии пострадали три человека. Водителю Lada Vesta и 18-летней пассажирке ВАЗ-2110 назначено амбулаторное лечение. Водитель ВАЗ-2110 госпитализирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.