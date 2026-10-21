Сборная Самарской области получила три медали чемпионата России по дзюдо

Самарскую область представляли 11 человек: 7 женщин и 4 мужчин. Трое из них стали призерами чемпионата. Серебряную медаль завоевала Стефания Власова (63 кг), бронзовые медали получили Екатерина Ягич (78 кг) и Альфия Дашкина (78+ кг).