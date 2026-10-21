Верховный суд Удмуртии увеличил срок осужденному за истязание сыновей
Жителю Селтинского района добавили два месяца колонии
Верховный суд Удмуртии увеличил с трех лет шести месяцев до трех лет восьми месяцев срок лишения свободы жителю Селтинского района, осужденному за истязание двух несовершеннолетних сыновей и неисполнение обязанностей по их воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора о том, что суд первой инстанции не учел отягчающее обстоятельство — совершение преступления родителем в отношении несовершеннолетних. В остальной части приговор оставлен без изменения.
По материалам дела, мужчина систематически применял насилие к сыновьям 12 и 9 лет. Он бил их руками и ногами, в том числе по голове и лицу, а одного из детей — ремнем по животу. Также, как установил суд, мужчина колол детей швейной иглой и оскорблял их.
Кроме того, мужчину обвиняли в угрозе убийством бывшей супруге. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сдавил ей шею и угрожал задушить.
В Сюмсинском районном суде мужчина признал вину. Уголовное преследование по эпизодам угроз убийством было прекращено в связи с примирением сторон. По обвинению в истязании двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) ему назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима. Верховный суд увеличил этот срок на два месяца.