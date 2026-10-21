Верховный суд Удмуртии увеличил срок осужденному за истязание сыновей

В Сюмсинском районном суде мужчина признал вину. Уголовное преследование по эпизодам угроз убийством было прекращено в связи с примирением сторон. По обвинению в истязании двух лиц, в том числе заведомо несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) ему назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима. Верховный суд увеличил этот срок на два месяца.