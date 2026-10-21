На Ямале протестировали цифровую систему координации для спасательных операций

Систему развернули в природном парке «Ингилор» на Полярном Урале, который привлекает туристов арктическими ландшафтами, геологическими объектами и крупнейшим в мире питомником овцебыков. В состав комплекса вошли спутниковое носимое оборудование и цифровые рации стандарта DMR. Они обеспечивают связь спасателей с диспетчерским центром на территориях, где отсутствует покрытие сетей мобильных операторов, в том числе в горной местности и тундре. При расширении зоны поисков предполагается использовать мобильные ретрансляторы, которые обеспечивают полное покрытие радиосвязью для оперативного взаимодействия группы «Ямалспаса».