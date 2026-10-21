На Ямале протестировали цифровую систему координации для спасательных операций
МТС реализовала пилотный проект по оснащению аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) «Ямалспас» системой цифровой радиосвязи. По данным компании, решение позволяет сократить время поисковых операций в условиях Арктики с нескольких суток до нескольких часов.
Систему развернули в природном парке «Ингилор» на Полярном Урале, который привлекает туристов арктическими ландшафтами, геологическими объектами и крупнейшим в мире питомником овцебыков. В состав комплекса вошли спутниковое носимое оборудование и цифровые рации стандарта DMR. Они обеспечивают связь спасателей с диспетчерским центром на территориях, где отсутствует покрытие сетей мобильных операторов, в том числе в горной местности и тундре. При расширении зоны поисков предполагается использовать мобильные ретрансляторы, которые обеспечивают полное покрытие радиосвязью для оперативного взаимодействия группы «Ямалспаса».
Система позволяет отслеживать местоположение спасателей и путешественников, фиксировать переговоры поисковой группы в режиме реального времени и просматривать историю перемещений ее участников. Для передачи сигналов бедствия предусмотрено помехозащитное оборудование, которое должно обеспечивать разборчивость звука при вызове дополнительных спасательных групп.
Кроме того, система поддерживает развертывание сети Wi-Fi, голосовые вызовы и обмен сообщениями в мессенджерах. По данным МТС, передача данных осуществляется по выделенному каналу связи, а скорость в труднодоступных районах может достигать 15 Мбит/с.
Директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов отметил, что данное цифровое решение полезно, так как регион привлекает все больше туристов. Среди популярных маршрутов — Ледник романтиков на склоне массива Рай-Из, Нефритовая долина и Кордон Морозова, где можно увидеть овцебыков.
«Для удобства туристов ранее мы расширили покрытие LTE в начале маршрута по горному Заполярью, а сейчас наши цифровые решения могут своевременно помочь, например, при нештатных ситуациях во время восхождения на гору в условиях плохой видимости, низких температур и сделать путешествия более безопасными»,— рассказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.