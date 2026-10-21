Житель Самары осужден за угрозы бывшей жене и смертельное ДТП
Он пригрозил экс-супруге травматическим пистолетом, а затем сбил пешехода на переходе
Прокуратура Ленинского района Самары поддержала обвинение по уголовному делу местного жителя, признанного виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и ДТП со смертельным исходом при управлении авто в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.
В августе 2025 года мужчина во время конфликта с бывшей супругой угрожал ей убийством травматическим пистолетом на парковке у площади Куйбышева. В присутствии прохожих он продемонстрировал оружие, нецензурно выразился и пригрозил выстрелить в экс-супругу.
Позднее в тот же день подсудимый сел за руль автомобиля Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость на ул. Галактионовской и сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе — потерпевший скончался на месте. Во время разбирательства фигурант выплатил семье погибшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, бывшей супруге — 600 тыс. рублей (компенсация морального вреда и расходы на представителя).
Суд, учитывая позицию прокурора, приговорил виновного к пяти с половиной годам колонии общего режима.