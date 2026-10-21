Житель Самары осужден за угрозы бывшей жене и смертельное ДТП

Позднее в тот же день подсудимый сел за руль автомобиля Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость на ул. Галактионовской и сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе — потерпевший скончался на месте. Во время разбирательства фигурант выплатил семье погибшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, бывшей супруге — 600 тыс. рублей (компенсация морального вреда и расходы на представителя).