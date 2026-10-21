Ксения Собчак на медиафоруме Е1 раскритиковала «культуру отмены»
Первый медиафорум Е1, который объединил экспертов и ведущих маркетологов российских компаний, состоялся в отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге. Его ведущими стали журналистка Ксения Собчак и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Специальная программа медиафорума была посвящена изменениям в медиабизнесе. Ксения Собчак в своем выступлении затронула этические вопросы на открытом диалоге «Границы свободы, коммуникации в конфликтной повестке. Медиа, GR и PR в 2027 году».
Говоря о работе с хейтом, спикер резко раскритиковала «культуру отмены». По ее словам, наказание человека лишением работы, общественным осуждением или призывами отписаться в соцсетях стало «дурным и манипулятивным механизмом давления». Журналистка уверена, что в правовом обществе достаточно механизмов, предусмотренных УК РФ. «Это очень несправедливый и, к сожалению, нарастающий тренд. Мне эта идея глубоко неприятна»,— подчеркнула госпожа Собчак.
Для журналистов, маркетологов, PR-специалистов и представителей медиабизнеса в рамках медиафорума организовали дискуссии, мастер-классы и разборы реальных кейсов. Тематические сессии касались создания телешоу и рейтингов, вирусного контента, анализа поведения аудитории, использования ИИ, дипфейков и новых маркетинговых инструментов.
Мероприятие приурочено к 30-летию редакции городского портала E1.ru.