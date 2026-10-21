Ксения Собчак на медиафоруме Е1 раскритиковала «культуру отмены»

Говоря о работе с хейтом, спикер резко раскритиковала «культуру отмены». По ее словам, наказание человека лишением работы, общественным осуждением или призывами отписаться в соцсетях стало «дурным и манипулятивным механизмом давления». Журналистка уверена, что в правовом обществе достаточно механизмов, предусмотренных УК РФ. «Это очень несправедливый и, к сожалению, нарастающий тренд. Мне эта идея глубоко неприятна»,— подчеркнула госпожа Собчак.